El momento en que se dirigió a la prensa se dio el pasado 16 de septiembre, un día después del fallecimiento de Gabriel Fernández, la pareja con la que pasó 48 años, después de haberse conocido en el programa ‘El Chavo del 8’, en donde él hacía la voz de cabezote.

Segundos después de confesar que llevaba días pensando en qué decirle a los medios y a sus seguidores, María Antonieta aseguró que su vida “ha dado un cambio total” tras la partida del “amor de mi vida”.

De igual forma, se mostró desubicada con respecto a su futuro: “No sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no me voy al extranjero”.

Gabriel Fernández falleció a los 85 años de edad debido a problemas de neumonía que presentaba hace varios años.