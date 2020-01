green

Antes de empezar su relato, la artista se mostró sorprendida porque aseguró que en esa vieja grabación se ve igualita a su hija Rafaella, y ya luego sí dijo que su paso por el espacio de chistes de Caracol Televisión se dio gracias a la insistencia de su mamá.

“Yo tenía 11 años. Esto fue una persecución de mi mamá con [los presentadores] Alfonso Lizarazo, Jota Mario y Pacheco. En ese momento los tres tenían sus programas, pero no tenían nada que ver con música”, rememoró Marbelle en su entrevista con Suso, y continuó:

“En eso [llamando a un sitio y a otro] se mantuvo mi mamá muchos meses. Lo que está escrito, lo que es de Dios y lo que tiene que pasar pasa. Alguna vez en su oficina, esta historia fue contada por Alfonso, el teléfono más o menos se iba a explotar, timbraba y timbraba, y él ya estaba desesperado. Su secretaria se había ido temprano, y él contestó el teléfono; mi mamá le conoció la voz y le dijo: ‘Don Alfonso, no me vaya a colgar. Mire, tengo una niña, se llama ‘Estrellita romántica’, y canta. Usted tiene que ver a mi hija cantando”.

Ante esa insistencia, el presentador le dijo que llevara a Marbelle a una de las grabaciones. Entonces, ellas se vinieron de Cali a Bogotá y, en un pequeño espacio que le dieron, la cantante dejó encantado a Lizarazo.

“Empecé a cantar, y me dijo: ‘Te voy a meter en el programa, pero un segundito, para que mandes tu saludito’. Cuando él me presentó, que salgo a hacer mi presentación, fue algo muy bonito porque él se conectó conmigo. Cuando terminé de cantar me fui del set y me dijo: ‘No, no, no. Venga para acá. ‘Estrellita romántica’, este no es un programa de música, quise hacer esto porque tu mamá me insistió, pero te quiero invitar a que vuelvas al programa, y me ofrezco a ser tu padrino artístico. Te invito para que hagas parte de ‘Sábados felices’, mientras vemos qué pasa con la música’. Para mí fue un sueño porque él lo hizo frente a las cámaras”, recordó Marbelle.

Por eso fue que ella empezó a salir como una de las actrices de las parodias cuando aún era menor de edad, como se puede ver en el siguiente video de su conversación con Suso (desde el minuto 19:02).