Eso recordó la artista en una entrevista con ‘La movida’, este fin de semana, y a propósito de que su personaje de Patricia Fernández, ‘la Peliteñida’, ha vuelto a ser un ‘hit’ por la retransmisión de la producción que está haciendo Canal RCN.

“Una vez una señora me escupió y yo le dije: ‘Gorda, ¿estás bien? O sea, ¿qué te pasa?’. ¡Imagínate! Después, ya cuando le hablé, como que cambió, pero me dio hasta miedo y todo”, relató Lorna en el programa, y enseguida dio más detalles.

“Estábamos grabando, yo vestida de ‘la Peliteñida’, y venía caminando a donde estaba el ‘motorhome’. De repente, me encuentro solo con ella y con su mirada, ¡te juro que yo hubiese preferido salir corriendo, pero tenía los tacones! Entonces, me miró, y yo como nerviosa, y me escupió el piso. Entonces, yo le dije: ‘Hola’. Me quedó mirando, porque como la saludé bien, me dijo: ‘Hola’, y se sentió mal”, narró