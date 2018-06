Un #tbt con este video jajajajajaja un poco gracioso con mi hermano @andres_tejeiro actuando 🤣pero me movió fibras y saqué una conclusión. 🤔 Hazle caso a tu corazón, haz lo que te apasiona, sé tú, déjate llevar por tu esencia y no olvides el niño que llevas dentro. Me veo en este video y digo 🤷🏻‍♀️ sigo siendo igual de loca, de extrovertida, 🤣 sigo siendo yo 🙋🏻‍♀️ Siempre en el fondo quise ser actriz y soñé con esto y con todo lo que estoy viviendo 🙌🏻 se vale soñar siempre como un niño ♥️ (si, si me parezco a la niña de “me la mecatién cositas”) 🤣🤣🤣

