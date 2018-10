Allí, un profesor de ‘Yo me llamo’ le preguntó quién lo emocionaba, y el participante respondió: “La mujer”. Entonces, el maestro le pidió que le dedicara una canción a la esposa, pero al ver que el concursante no mostraba mayor expresión, que era lo que buscaban, lo interrogó por las cosas que no ha conseguido.

“Mi casa, que es lo más importante. Ese es mi sueño en este momento y no lo he conseguido”, dijo el doble de ‘Leonardo Favio’, y el profesor le propuso: “Vamos a imaginar la casa y ahí a tu mujer… Vamos, desgárrate: ¿qué le dirías?”.

Fue ahí que el concursante comenzó su dedicatoria, tranquilo, con la frase: “Que formaríamos un gran hogar, con unos lindos hijos”. Sin embargo, en ese instante el maestro le preguntó si en algún momento le había fallado a su pareja.

“Le fallé”, expresó, y comenzó a mostrarse arrepentido, mientras agregaba: “Hace mucho tiempo… Me enamoré de otra mujer”

“Lo que yo le hice, cualquier otra mujer lo deja a uno a un lado. Por el contrario, ella después me tendió la mano y volvimos”, añadió el intérprete de Leonardo Favio, y más adelante le pidió perdón a su esposa.

“De verdad que te pido perdón por todo… por todo el daño que te he hecho. No voy a volver a defraudarte nunca más”, dijo.

Todo esto quedó registrado en este video que Caracol Televisión compartió en su canal de YouTube. La confesión del concursante aparece desde el minuto 0:48, pero la grabación también incluye su presentación en el capítulo de este martes.