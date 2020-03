green

Así se ve en un video que Vallenato y más na’ publicó en su cuenta de Instagram esta semana.

De acuerdo con el medio, la escena “está circulando por WhatsApp” y en esta Jerau aparece junto a una acordeonera.

Aunque la fecha de grabación es desconocida, la pinta que tiene Jerau coincide con la que utilizó a mediados de enero en un homenaje a Patricia Teherán, como se ve en unas imágenes de su Instagram, donde aparece con la mencionada mujer con el mismo acordeón y camisa.

“Si tú de verdad me quieres, demuéstramelo por Dios, ‘hacelo’ pronto y no dejes que acaben con nuestro amor”, dice la canción original, pero el artista de la costa decidió cantar: “Si tú de verdad me quieres, agárrame la mondá, porque si no me la agarras, me la agarra otra pelá”.

Esa es solo una de las partes del tema de Diomedes que Jerau decidió cambiar, pues luego continúa tergiversando otros versos con contenido sexual.

De ahí que en el ‘post’ donde exhibió la grabación, Vallenato y más na’ aseguró: “Jerau descompuso el clásico vallenato de Diomedes Díaz ‘Por qué razón’ con vulgaridades delante de una acordeonera, quien sonreía al verlo cantar”.

Aquí dejamos la grabación que el mencionado portal mostró (como aparece en un carrusel, hay que dar clic sobre la flecha que sale sobre la imagen principal para poder pasar al video), aunque también circula en canales de YouTube asociados con el vallenato.