Hoy es un día para ser valientes y sentirnos orgullosos de algún "Miedo" que hayamos vencido. Yo vencí el "Miedo" de componer mis propias canciones, de hacer mi disco, de rodar mis videos, de ser yo, le guste a quien le guste 😉 . Y tú? Cuéntame cuál es ese #Miedo que ya venciste! WWW.LAGAITA.NET