Soy salvaje, perra, sucia, sexy 👄 Mala, Diva, Nasty Cara, Regia 💅 Apoteósicamente Fantastic ✨✨✨ Lanzo misiles me dicen Miss Korea 🇰🇷 Tu talón de Aquiles llegó tu cefalea 🧠 Si tu eres un Dios entonces yo soy Atea y si tu eres ateo yo hago que en mi culo creas 🍑 Me encantan los palos pero no soy Tarzan … Llevan la contraria y me sale lo e talibán Tengo tantos fieles como si fuera el Islam 🙏 Si tu eres una Biblia , Hello soy el Corán 📔 No me hablen de mares cuando nadan en peceras Si eres tiburón yo soy la lanza pesquera 🗡 No busco superarlos nunca han sido una barrera… 🤷🏻‍♀️ Iba a ser historia así el #Titanic no se hundiera 🚢 Todos esperándome como un orgasmo 💦 A las envidiosas regresó el espasmo Todo lo que les juro juro que lo plasmo A mi cuenta banco no le afecta tu sarcasmo 💰 Estoy tan dura que me están buscando réplica Mis rimas son épicas 🏆 Nadie se lo explica ¿Cómo es que yo pongo a todas estas moscas histéricas? 🦟 Ya no soy Fariana ahora me dicen Miss #Malefica 🦹🏻‍♀️ Los tengo presos y no es en #VisAVis Soy como #Zulema repartiendo Kisses 💋💋💋 Par de árabes por si te confundís Lávate las manos pa que no te enfermes Please… 🤲🧼🙏 • @theestallion #thestallion #meganstallion