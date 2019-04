“¿Qué tiene de malo esa pinta, si está en Cartagena?”, dijo la presentadora y, entonces, Vargas le aclaró; “por eso, está perfecto, yo nunca lo critiqué”.

Pero esa no fue la única cosa por la que Méndez salió al rescate del gobernante capitalino. Hubo un momento en que sus compañeros del programa cuestionaron el hecho que Peñalosa no estuviera caminando por el ánden, sino por la calle aún cuando venían carros.

“No sean tan zoquetes que en Cartagena todo el mundo camina por las calles, a ver”, les respondió Méndez, y su colega Carlos Giraldo le refutó: “Él es un alcalde, una figura pública”.

Esos comentarios, más las imágenes de Peñalosa en Cartagena —donde Méndez asegura que se lo encuentra “full”—, se puede apreciar en este video que publicó ‘La red’ este sábado.

En la grabación captada durante Semana Santa, pero publicada este sábado, también se oye a algunos de los presentadores del programa de Caracol echarle otras pullas al burgomaestre, relacionadas con la seguridad de Bogotá y su labor como mandatario, pero sobre esas Méndez no comentó nada.