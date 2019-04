La pareja empezó interpretando un pedazo de la canción ‘Culpables’, su primera colaboración musical y en donde se enamoraron, y seguido a esto cantaron ‘Secreto’, canción que ya cuenta con más de 552 millones de reproducciones en YouTube.

Durante el show, Karol G le bailó eróticamente al reguetonero e, incluso, al final Anuel le robó un apasionado beso a la intérprete mientras chocaban su pelvis, al ritmo de la canción.

Sin embargo, varios seguidores de la cuenta del Instagram oficial de Latin Billboards, expresaron su inconformismo con el video que publicaron donde se veían los momentos más picantes del show entre la colombiana y el puertorriqueño.

“Par de ordinarios”, “creo que no hay necesidad de llegar a tanto”, “lo siento pero no puedo con tanta payasada”, “ordinarios”, que vulgares con esa presentación de esos dos que no son ni cantantes”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

