Esta es mi vida!! La de verdad! La que trato de compartirles siempre!! #benja🐬 celebra su vida también y yo no puedo ser más feliz!! 😊😊😊😊😊Su hermano @tommyduquesabino como guía de todo su camino, y nosotros sus papás, agradecidos por el milagro maravilloso de verlos crecer!!! Gracias a Dios, a la morenita, al universo y a todos Los Ángeles que le hablaron al oído a este par, para que nos eligieran como familia!!! Feliz cumpleaños al leoncito mas hermoso que hemos conocido!! Los amamos, hijitos!!! @mario_bert ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🏻

