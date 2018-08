“Y a todos los que me escriben preocupadísimos por Matías les agradezco, pero soy su mamá y no le daría algo si no supiera que se lo puede comer“, fue parte de la respuesta, en buen tono, de la famosa a sus detractores, que en días pasados también la habían criticado por su extraño abdomen en una publicidad.

Todo esto se habría dado después de que Carolina subiera una de sus tradicionales publicaciones en las que muestra la espontaneidad de Matías al disfrutar sobre todo de frutas.

No obstante, unas uvas que comió el niño habrían sido el detonante de las críticas, pues aparentemente hubo quienes pensaron que quizás podría atorarse.

El artículo continúa abajo

De ahí que la respuesta continuara: “No le daría algo si no supiera que lo puede tragar. Así que ¡respiren; tranquilos; no se preocupen; frescos!”.

A continuación, la grabación con la contestación de la presentadora y luego la otra historia que habría provocado los comentarios negativos contra ella.