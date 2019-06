View this post on Instagram

#cortedehonor de nuestro matrimonio #ZahiyOsman Gracias a nuestra #WeddingPlanner @stephyescalante por hacer que todos ellos hicieran parte de nuestro día soñado 👰 💍❤️⛪👌 . . . La encargada de hacer todos los vestidos de mis #damasdehonor al estilo 💃 #flamenco @eugeniadiaznovias . #cortedehonor #matrimonio #boda #damasdehonor #WeddingPlanner #boda #siacepto #novia #clubnogal #rojo #red #sabado #goodninght #goodninghtpost #saturday