En la grabación, publicada por TMZ, se ve al antiguo Batman con una máscara de calavera en una calle frente al hotel La Peer, en Hollywood, claramente alicorado.

Ben Affleck está tan borracho, que mientras su acompañante, una misteriosa rubia, busca la camioneta que los llevará a casa, el actor tambalea y se salva de caer al suelo gracias a otro vehículo que se encuentra detrás de él.

La última vez que Affleck ingresó a rehabilitación fue en agosto de 2018, momento en que su exesposa, la también actriz Jennifer Garner, lo llevó hasta el centro en su carro y él se veía con un muy mal semblante.

Como se puede ver en otro video que subió TMZ a su página, Ben llegó el domingo a casa de Garner con una taza de café en la mano y reconociendo ante los paparazzis su recaída.

“Ya sabes, esas cosas pasan… pero no dejaré que eso me descarrile”, dijo el protagonista de cintas como ‘Argo’ y ‘Gone girl’ a quienes lo abordaron, aunque no respondió si regresa a rehabilitación.