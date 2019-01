Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, compartió la grabación en la que aparece haciendo las melodías del tema ‘Killing me softly with his song’ interpretada por Fugees, el recordado grupo de R&B.

“Recordando lo que ha sido este proceso… Back (hace) 17 años”, fue el post de la publicación de la artista que ya cuenta con casi 3 millones de reproducciones en la plataforma.

Ante esto, varios de sus seguidores la llenaron de elogios y le dejaron comentarios como: “Estos artistas merecen un espacio en la Quinta de Vergara”, “espectacular interpretación”, “wow, que talentosa”, “tienes un gran talento” y “a capela, como debe ser, así se demuestra si eres un buen cantante”.

Esta es la grabación:

Cabe recordar que actualmente la cantante paisa es una de las reguetoneras más influyentes y hace poco se ganó un Grammy Latino.