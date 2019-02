Mientras la transformaba, Ariadna le hacía preguntas a ‘Valentina’ sobre el tema (ahí se enteró que el proceso dura unas tres o cuatro horas), su vida y las veces que también se ha metido en los zapatos de un ‘drag’.

En medio de la charla ya se empezaban a ver los cambios que iba teniendo Ariadna como, por ejemplo, su rostro sin cejas, pues se las cubrieron. Luego, le aplicaron base y le marcaron el contorno, para que se le viera la “cara superjalada”, explicó ‘Valentina’.

El proceso siguió con la nariz, le pintaron unas cejas y unas pestañas en la parte inferior de sus ojos a la exvirreina universal, y le maquillaron los ojos, los labios, el cuello, los hombros y en medio de sus senos; todo esto sin que ella pudiera verse en un espejo.

Al final le pusieron una peluca rubia y crespa, y un atuendo para completar el look de ‘drag queen’. En ese instante, Ariadna ya pudo verse y su reacción fue cara de sorpresa, más frases como “¡oh, my God!” y “¡me muero! Si alguien me ve no va a saber que soy yo”.

La transformación se puede apreciar en un video que subió la famosa a YouTube, y donde ‘Valentina’ le puso un nombre de ‘drag’: ‘Rosita’.