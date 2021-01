green

El cantante comentó en una publicación, en donde difundió una galería, que se habría propuesto en 2016 comprar el automovil: “Si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me wa [voy a] comprar Buggati”.

Y ahora, justo en el lapso de tiempo en que Anuel se lo propuso, anunció la compra del vehículo, que es del mismo tipo del que adquirió Bad Bunny en octubre de 2020; solo hay 20 ejemplares en todo el mundo.

Fotos del Buggati que se compró Anuel

Aquí, la galería con la que el reguetonero presumió de su lujoso carro:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

¿Cuanto le costó a Anuel su nuevo Buggati?

Como indica Diario Motor en su página web, la nueva adquisición del novio de Karol G es un Buggati Chiron, que cuesta cerca de 3 millones de dólares, esto, sin contar con que él lo mandó personalizar: tiene tapetes que tienen escrita la frase “Real hasta la muerte” y algunos grabados.

Según el portal, el deportivo es capaz de llegar a una velocidad de 490 km/h, se fabrica en Molsheim, Francia, y tiene un motor W16, que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Aquí, un video en el que el artista, que anunció su retiro de la música, mostró en detalle su ‘juguete’: