Entre las varias preguntas sexuales que contestó en la grabación, a la mujer de 20 años le salió: “¿Has hecho algún trío para complacer a tu novio [de 38 años, cuya identidad es desconocida]?”. Y fue, entonces, cuando ella aseguró:

“La fantasía del trío es mía, que ahora él está como contemplando por mí. No lo he hecho todavía; estamos tras la ‘víctima’”.

Luego, la joven también dio un detalle de cómo le gustaría que fuera esa experiencia. “Mi fantasía del trío es particularmente con una mujer”, dijo.

Y añadió: “Creo que hay otra pregunta que dice que si haría un trío con dos hombres… La verdad, no. Me sentiría sometida, y esa sensación no me gusta; creo que me gusta el tema de que con otra persona estoy dominando”.

Cabe mencionar que sobre las fantasías pendientes en su vida, Aída Victoria también habló de una en la silla de un avión. Asimismo, en la grabación, que compartimos a continuación, se refirió a otras de sus intimidades sexuales que van desde orgasmos y masturbación hasta si ha hecho parte de una orgía (lo del trío aparece desde el minuto 3:38).