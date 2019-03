View this post on Instagram

El actor Mauricio Urquijo fue sorprendido en el bar Coronitas de la ciudad de Santa Marta, al lado de la modelo transexual, María Gabriela Isler. En entrevista con este medio confirmó que hace tres meses sostiene una relación con la modelo. Conoce más detalles en www.santamartaaldia.co @laredcaracoltv @marymendez55 @carlitosvargasm @negracandelaoficial