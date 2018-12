En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, el actor desmintió las declaraciones de su expareja, que dijo que él “es un recostado, es un vividor”

“Ella me ofreció estar allá en Pereira y yo dije que sí. Este frío de Bogotá ya no me lo aguanto […] Estuve allá como 3 o 4 meses […] Yo no me explico en qué podía ser un vividor si el tiempo que estuve allá estaba metido en el apartamento, simplemente haciendo compañía, eso era todo”, explicó Urquijo.