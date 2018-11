Querido @maluma : Mis babys si están despiertas, dispuestas y arrechas. Son malas, bien malas. Follan cuando quieren con quien quieren. Se pasan de tragos, se cagan en la party, se besan a tu novia. Les vale verga lo que digan. Y esto si que no es mentira. Me folle a tu novia, mala mia. Muchos se escandalizaron con tu video de mala mía. A mí me dio fue risa, porque si al menos fuera auténtico… pero se ven taaan aburridas esas chicas. Perfectamente peinadas. Perfectamente puestecitas. Cariño y es que después de una orgia una no se ve tan pulcra. ¿Donde está el despeluque? ¿Donde esta la pestaña corrida? Y las chicas malas no somos así. A las chicas malas no nos da miedo ensuciarnos, ni emborracharnos, ni descontrolarnos. Y sin animo de ofender querido, me dan es ganas de hacer una pijamada contigo, no una orgia. Hay tanta tibieza en esa foto, hasta frio diría. Por eso decidí hacer mi versión de los hechos, para enseñarte como es que se hace. Y la diferencia entre tu “orgia” y la mia, es que yo si puedo con las ocho vida mia 💋💋💋💋💋💋💋💋 ¿Necesitan algún otro argumento para apoyar la revolución sexual del 2019? La Vida Moderna de Hell solo será posible con tu ayuda!!! Participa en este crowdfunding y se parte de la revolución💪🏾LINK BIO✊🏾 Ph @haroldlozada Ft 8 BABYS @javierabelembelem @gracecore @thealicios @michelle.yes_ @davecastiblanco @karenpaola__ @nxthxchxs @ratttrini

Nov 5, 2018 at 4:53pm PST