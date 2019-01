En su repertorio, la Orquesta interpretará la Sinfonía No. 5 en do menor de Beethoven, la cabalgata de las Valquirias de Wagner y la Obertura a Guillermo Tell de Rossini, entre otras.

De igual forma, hacen parte reconocidas canciones del folclor colombiano como ‘La gata golosa’ de Fulgencio García o ‘Pueblito viejo’ de José Alejandro Morales, manifestó la Orquesta en un comunicado.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Nickelback, Muse e Imagine Dragons se unen al cartel de Rock in Rio 2019

Durante los conciertos, los asistentes podrán tomar la batuta de la Orquesta gracias a la iniciativa ‘Ser maestro por un día’ y dirigir así a los 70 músicos que la conforman.

El director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Ágreda, afirmó que “cree firmemente en el poder de la música sinfónica para unir a los jóvenes”, por lo que invitó a los ciudadanos a que asistan a estas muestras gratuitas.

Prográmese: