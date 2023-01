El paso de Vanessa Alexandra Mendoza por el Concurso Nacional de Belleza estuvo enmarcado por la polémica. Se convirtió en la primera reina negra que tuvo el país, convirtiéndose en víctima de acoso racial por parte de algunos detractores que no estaban de acuerdo con su elección.

A lo anterior, se sumaron los cuestionamientos sobre la naturalidad que la chocoana alegaba en su momento, puesto que había quienes no creían que sus curvas fueran producto del ejercicio ni de su contextura natural o herencia familiar; acusándola de tener diferentes operaciones que ella negó rotundamente.

“Cuando gané el reinado en 2001 y los colombianos me nombraron como la ‘Barbie negra’ no tenía ninguna cirugía, esa corona la conseguí con esfuerzo y un cuerpo ciento por ciento natural”, aclaró.

Sin embargo, luego de 21 años acepta que sí se sometió a una intervención quirúrgica en su cuerpo. “Es la primera vez que hablo de esto y debo confesar que dentro de mi preparación para Miss Universo en 2002 recibí un mal consejo en el que me insistían en que debía aumentar el tamaño de mi busto”. Siguiendo la presión social y la moda del momento, la exreina dio el paso del que hoy se arrepiente.

Vanessa Mendoza habla por primera vez de su operación

“Aunque hasta el momento no he presentado complicación alguna, tengo muy presente que estas llegarán en algún punto, por esto debo retirar las pretesis de mi cuerpo pronto”.

Ella lamentó en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno el hecho de no haber contado con el apoyo de alguna persona que le hiciera ver el error que estaba cometiendo: “Me hubiera gustado que alguien me hiciera ver que esta no era una opción necesaria, ni por estética ni por salud”.

Hoy, 22 años después de su haberse convertido en soberana de la belleza, Vanessa Mendoza quiere sacar las prótesis de su pecho. Mientras tanto, continúa trabajando por la igualdad racial desde la política y lidera diferentes causas sociales para su región en el Pacífico.