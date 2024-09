‘Westcol’ siempre ha sido un hombre muy controversial. Estuvo en la boca de todos cuando inició su relación con Aída Victoria Merlano en 2022 para luego terminar por una infidelidad cometida por él.

(Vea también: [Video] Miss Medellín destapó secreto para tener muy firme parte llamativa de su cuerpo)

Además de sus relaciones amorosas, ha sido bastante directo con ciertos comentarios que perjudicaron el buen nombre y la dignidad de varias personas.

Muchos creyeron que el gobierno nacional decidiría quitarle las redes sociales porque no estaba siendo responsable con su vocabulario, pero el hombre siguió como si nada.

Ahora, se vuelve a meter en líos legales por Valeria Giraldo, la exreina de Medellín, quien subió varias historias a sus redes sociales contando que desde hace varios meses el creador de contenido estaba difundiendo información que no era cierta, diciendo que habían tenido algún tipo de relación romántica cuando nunca fue así:

“Yo a él sí lo veía como un amigo. Es más, su amistad me costó el favoritismo en el reinado. Ustedes no veían en un montón de sitios, como no, si éramos amigos. Él sabe que solo hubo una relación de amistad y laboral. Ni un pico le di“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)



(Vea también: Miss Universe Medellín boleteó a leyenda de Selección Colombia por mensaje que él le envió)

No fue todo, según ella dice, ‘Westcol’ aseguró que ella lo buscaba un montón de veces y ella lo acepta, porque en ese entonces (hace un año) ellos seguían siendo amigos.

“Al frente de tu pantalla eres muy grande. Vamos a ver como eres en el tema legal”, afirmó Giraldo, pues decidió demandarlo y compartió el docuemento en sus redes sociales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.