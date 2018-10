View this post on Instagram

Hello, asi me Levanto Yo Con Toda La Actitud … Últimamente y por mi trabajo debo estar más pendiente de la farándula nacional e internacional y es ATERRADORRRR ver como le dan tanto palo a las mujeres, a las famosas, influenciadoras y en conclusión a cualquiera que muestre un poco de piel, que no tenga problema en aceptarse como es y que no tema compartirlo . @luisafernandaw @crisshurtado @susy_mora @catagomezpi @kitta_gelvez son algunas de la que he visto como defienden sus cuerpos, sus creencias y de alguna manera buscan mostrar que no existe ni el miedo ni la mojigatería … que existen las diferentes maneras de sentirse de expresarse y de manifestar esa libertad que sentimos por dentro, y si me uno, me sumo, una más pelando el cuero … Aquí después de 3 meses de quietud y transformación, sigo orgullosa de mi y de todas la mujeres, las que muestran y las que no, aquí lo realmente importante es ser felices y procurar la felicidad de los demás . #SanaLocura #sanalocurasinmiedo #TodaLaActitud hoy lo Prometi en #Ellevantedelos40 @los40colombia y lo cumplo, siempre apoyaré a las mujeres con toda la actitud