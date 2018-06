La Duquesa ya tiene 36 años y esto aceleraría los planes de un posible embarazo, además, los últimos ‘looks’ han hecho que la imaginación de sus seguidores vuele, pues ha optado por los diseños holgados, que no marcan su silueta y que son evidentemente más cómodos.

Pero fue el último diseño de Óscar de la Renta que portó Markle el que levantó aún más sospechas, este lo usó para la boda de la prima del príncipe Harry, Celia McCorquodale, con el que apenas y se marcaba su silueta.

Y lo dicho por el medio ha llegado tan lejos, que aseguran que la pareja se enteró de la noticia al llegar de su luna de miel y, además, serían dos los nuevos integrantes de la familia real, un niño y una niña.

Esta noticia ha causado tanto revuelo en redes, que los usuarios de Twitter apoyan a los medios que han replicado la noticia y han sacado sus propias teorías sobre el supuesto embarazo.

Aquí algunos de los trinos:

“ Casi quiero apostar a que Meghan Markle ya está embarazada o que se está preparando para estarlo. Hay muchos vestidos sueltos últimamente “.

I almost want to bet Meghan Markle is already pregnant or she's preparing to be. There are a lot of loose fitting dresses lately. — A ❄️ (@WineAndWin) June 19, 2018

“Sé que me van a matar, pero pienso que Meghan está embarazada”

I know I know shoot me down, but I think Meghan Markle is pregnant already. — sbysw12 (@sbysw12) November 27, 2017

“Meghan se ve embarazada”.

Meghan Markle looks pregnant already — Duchess of Succinct💅🏾🌷 (@BlakKofee) November 27, 2017

“¿Meghan Markle esta embarazada de gemelos?”.

meghan markle is already pregnant with twins??? — ℳ🕊 (@Iittledove) June 26, 2018

“ Meghan Markle está embarazada o necesita un nuevo sastre porque está nadando en todos sus atuendos y es deprimente “.

Meghan Markle is either pregnant or needs a new tailor because she is swimming in all her outfits and it’s depressing as fuck — lebron’s cardigan (@Jennykay5real) June 26, 2018

“Meghan Markle está embarazada lo siento en mis huesos”.

meghan markle is pregnant i feel it in my bones — kaetoven (@WIZKAELIFA) June 24, 2018

“ ¡Solo 1 mes después de casarse, un nuevo informe afirma que Meghan Markle está embarazada de no uno, sino dos bebés! Ella y el príncipe Harry supuestamente se enteraron inmediatamente después de su luna de miel, ¡y están llenos de ‘felicidad’! “.

Just 1 month after tying the knot, a new report claims Meghan Markle is pregnant with not one, but two babies! She & Prince Harry allegedly found out immediately after their honeymoon, and they’re filled with ‘happiness!’ pic.twitter.com/Grp5Yxt0sP — Lilian Chan (@bestgug) June 20, 2018

“Tuve un sueño en el que Meghan Markle quedaba embarazada en algún momento de este año…”.