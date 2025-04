Rubby Pérez falleció en una discoteca de República Dominicana, luego de un trágico accidente que dejó a más de 160 personas heridas. Mientras el cantante se encontraba en una discoteca de Santo Domingo, el techo del lugar se desplomó y dejó varios muertos.

(Vea también: Luto en el vallenato: murió el exmánager de Peter Manjarrés y otros grandes artistas)

Según cuenta su hija, Zulinka Pérez, el hombre estaba en el escenario y habían intercambiado de lugar, detalle que a ella finalmente la salvó:

“Todo colapsó, se puso oscuro, mi esposo se puso encima de mí, y me dijo ‘mami sal, por si todo colapsa, y el niño no se nos quede solo’. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no hubiese estado aquí”.

Además de eso, contó que su papá empezó a cantar para que lo encontraran rápido: “Me dicen que él está bien, alguien dijo que lo encontraron porque él se puso a cantar para que lo encontraran”, afirmó la mujer para varios medios de comunicación que llegaron al lugar.

Último video de Rubby Pérez antes de morir en discoteca

El cantante se encontraba dando concierto en varias partes, por lo que su último video detalló una de sus últimas presentaciones. Pérez lucía feliz por dicho momento de su carrera.

(Vea también: “Estaba herido”: Santiago Cruz recuerda álbum de hace 15 años y anuncia Movistar Arena)

Su equipo lo acompañó a la subida del escenario y él sin duda estaba contento por reencontrarse con su público y sus fanáticos. El cantante puso a bailar a miles durante toda su carrera, ya que, además de tener mucho talento, tenía un gran carisma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rubby Pérez (@rubbyperezoficial)

En redes sociales se están leyendo cientos de comentarios de tristeza por la gran pérdida para la música. Por ahora, no se conocen detalles de dónde se llevará a cabo sus exequias.

“Vuele alto, leyenda”, “Jehová, cúbrelo con tu sangre bendita y tu manto sagrado”, “qué tristeza y que dolor embarga mi corazón. Fuiste un artista y amigo a quien quise, respete y admire. Esto es muy difícil de aceptar”, “uno sale a trabajar con tanta fe, tanto amor y tanto compromiso. Uno no espera que esto pase jamás siento un profundo dolor”, fueron algunos comentarios encontrados en Instagram.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.