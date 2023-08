En el año 2006, la vida de Alejandro Amaris, cambió por completa tras sufrir un accidente en la guerra de Irán donde servía con el ejército de Estados Unidos, su cuerpo sufrió quemaduras en el 77% de su cuerpo y sus manos, pero hoy día, con prótesis y todo, se le mide a la cocina preparando hasta lechona.

La recuperación fue un proceso difícil, pero su determinación y su actitud positiva lo llevaron a descubrir una nueva pasión: la cocina.

En 6 minutos en una entrevista, a través de redes sociales, con uno de sus admiradores blogueros en la cocina, ‘Tulio recomienda’, se reunieron para hablarle sobre su vida y sus aprendizajes.

Alejandro, encontró en la cocina esa nueva actividad que le permitiría hallar una nueva pasión; su sazón y la particular lechona y las famosas empanadas causan sensación entre muchos.

Tanto, que Tulio, a quien ‘La red se le metió a su casa, se quedó asombrado de ver la facilidad con la que cocina, pues le dijo respetuosamente que sus prótesis son como es alas que le dio la vida.

“Es un reto, pero yo miro más bien, todo lo que puedo hacer y doy gracias por todo aquello que puedo hacer y no me quejo, busco la manera de lograr hacer las cosas”, cuenta Alejandro Amaris. Aunque su vida cambió tras el accidente, dice que no se arrepiente de nada. Ahora, es más arriesgado y se disfruta su vida al máximo, en compañía de sus dos hijos y su esposa.

“Yo no me arrepiento de lo que me pasó, porque esto que me pasó, me ha llevado a conocer tantas personas, tan maravillosas, que yo lo viviría otra vez”, reflexiona Amaris.