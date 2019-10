La artista hizo parte de las últimas audiciones que se realizaron en Bogotá y, a pesar de que su ‘look’ se acercó mucho al estilo que caracteriza a Gaga, este no fue suficiente para los jurados: César Escola y Jessi Uribe le negaron la entrada al ‘reality’.

Sin embargo, Amparo Grisales sí votó a favor de la concursante, de quien aseguró hasta su tono de voz se parecía al de la real y también se mostró molesta porque no dejaron que cantara algunos estribillos más del tema ‘Million Reasons’.

Como pocas veces, los usuarios se mostraron a favor de ‘la Diva’, pues comentaron que merecía entrar al programa, debido a que de las muchas imitadoras era de las que más se asemejaba a la real.

Además, aprovecharon para decir que los jurados estaban pasando a gente que no tenía talento y que desmeritaban a los artistas que cantaban en inglés.

Esta fue la presentación:

Aquí, algunas de las reacciones:

Creo Lady Gaga, fue tambien injustamente eliminada. Al menos merecia un par de botones Verdes #YoMeLlamo . Este jurado no deja pasar nada en idioma extranjero. Por lo menos fue mucho mejor que Elvis

Le dicen no a Lady Gaga, es lógico.

Yo no puedo creer que pasaran a Manuel Turizo y no a Lady Gaga #YoMeLlamo

#YoMeLlamo no entiendo como no pasaron a Lady Gaga 🙄🤦

#YoMeLlamo como es posible que no pasen a lady gaga, lo hizo excelente, que conocimiento tan pobre el de esos jurados.

#yomellamo no se merecía tan buena Lady Gaga, estuvo regía.

Lady Gaga empezó mal en #YoMeLlamo, debió decir "My name is"

— Jader Silvera (@Jader_Silvera) October 1, 2019