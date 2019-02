‘Cómo me duele’, fue el tema con el que el artista llegó a la tarima del evento para enamorar a los asistentes, a quienes les recordó que su dolor era también de él, pues nació en Puerto de la Cruz, Venezuela.

Gusi se presentó en solitario minutos después de acompañar en tarima a Carlos Vives y Santiago Cruz con el tema ‘La tierra del olvido’, canción que movió las fibras de los asistentes, que los acompañaron gritando la letra a todo pulmón.

Ante esto, varias usuarias de Twitter manifestaron su amor hacia Gusi; aunque muchas no lo conocían aseguraron que les robó el corazón:

Estos son algunos de los trinos:

@gusi no sabia que eras Venezolano que voz! tu música cada dia me gusta mas. Tengo que ir a un concierto tuyo.

Mi @gusi hermoso no me canso de decirte que cantas esa canción como los dioses, pero hoy la cantaste con un sentimiento…. #ComoMeDuele ❤️🇨🇴😘🥰😍🇨🇴👍🏻👏🏻 pic.twitter.com/LnAnlVS8UL

A ese Gusi toca pegarle su abrazada xq aja…

If u know what i mean pic.twitter.com/3LkrwdwqR0

— Yohana (E) (@YohanaSR09) February 22, 2019