No hay nada que este mal que no pueda estar peor, y tampoco no hay nada malo que no pueda estar mejor, si se puede. Todo se trata desde la perspectiva que afrontamos las situaciones en la vida. Cuando lo hacemos de manera positiva, aceptamos la realidad y buscamos superarla estamos en lo correcto, pero cuando nos enfrascados en seguir victimizandonos por los designios de dios entonces no estamos en la actitud que debería ser. Admiro a este personaje de la foto @eddtremendo alguien que comienza da a guerrear con una enfermedad nada fácil, pero que con su humor, valentía y buena vibra estoy seguro lograra sanar, ha demostrado que esta dispuesto a dar la batalla, no sera fácil pero con fe, esperanza y la ayuda de dios lo lograra, y pronto habrá un vídeo en la red de este joven anunciando la superación de este obstáculo, formaras parte del el gran numero de personas que vencieron, ya lo veras….👐💪🙏😊 #eddtremendo #instamoment #cancer #motivacion #pensamientos

