Hoy hace una semana entre nostalgia y alegría le dije adiós a una gran etapa de mi vida. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los que fueron parte de este recorrido, a Colombiamoda por apostarle y darle visibilidad a la industria de la moda colombiana, a la @revistafucsia y su Directora Lila Ochoa por tan maravilloso homenaje y a todos con los que compartí estos últimos 17 años de mi vida. La vida está llena de ciclos que inician y deben terminar, este llego a su fin llevándome grandes y valiosas experiencias, muchos aprendizajes e increíbles recuerdos. Le dije adiós a las ferias de moda pero aquí sigo con esa misma sonrisa de la foto dedicando parte de mi vida a esta industria que me ha dado tanto. Solo gratitud por lo que fue y lo que vendrá !!!!!!!!!!!!!!!!!! ✨G R A C I A S ✨