En los últimos años, mucho se le ha acusado a Ticketmaster de ser un monopolio en cuanto a la venta de boletos para distintos eventos de entretenimiento, sobre todo, de conciertos y es que muchos han sido los fans de distintos y diversos artistas que no han podido alcanzar ni un boleto por culpa de la reventa.

Ante el aumento de las acusaciones por parte de los usuarios, la empresa ha presentado entonces ‘Ticketmaster SafeTix’ que es lo último en medidas de seguridad para evitar la falsificación de los boletos comprados por los usuarios, esta medida consiste en un código de barras dinámico, es decir, que cambia constantemente incluso, poco antes de entrar al concierto.

La medida solo está disponible para los boletos digitales y funciona dentro de la misma app de Ticketmaster que podemos encontrar tanto para iOS, como para Android y funciona de la siguiente manera.

With #SafeTix, your mobile phone IS your ticket. 📱🎟

For those heading to ‘A Celebration of Life for Kobe & Gianna Bryant’, check out the video below to learn how to access and use your tickets before showing up to the arena. pic.twitter.com/ltbS9UO2RJ

— Ticketmaster (@Ticketmaster) February 23, 2020