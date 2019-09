green

El tema llega luego de la revelación que también hicieron Brody Jenner y Kaitlynn Carter (la que está saliendo ahora con Miley Cyrus) en el programa ‘The Hills’, de MTV, en donde aceptaron que mantuvieron una relación abierta.

Ahora, uno de los protagonistas de ‘Silicon Valley’, serie de HBO, también destapó las íntimas prácticas que tiene con su esposa Mollie Gates, con quien lleva cuatro años de casado.

“No sé cuánto puedo decir, porque no quiero que mi esposa se enoje conmigo. Solo cuando me casé le dije: ‘Mollie, lo siento, pero creo que tenemos que ser no tradicionales acá’. Ella, en lugar de decir ‘Jódete, me voy’, fue algo como ‘Miremos cómo hacerlo’”, le contó el actor a la publicación para adultos.

Más adelante, Thomas aseguró que la práctica ‘swinger’ incluso salvó su matrimonio: “Tenemos diferentes velocidades y discutimos por eso constantemente, pero es mejor que sentirte no escuchado, solo y que tengas que correr en las sombras. Por cierto, ahora se llama ser “parte del estilo de vida”. El término ‘swing’ es antiguo”, añadió.

Middledicth, sin embargo, aclara en Playboy que el estilo de vida que lleva no siempre fue de su interés y recomienda a las parejas que quieran explorar esta o cualquier otra práctica sexual ‘diferente’ que sepan siempre dónde están “las paredes de la caja”, o en otros términos, conozcan sus límites y reglas, al igual que las de su compañero.