La actriz de voz, Misty Lee, llamó la atención de los fanáticos de la serie ‘The Last Of Us’, luego de comentar en su cuenta personal de Twitter, que estaba orgullosa de ser una pequeña parte de este equipo, lo que ocasionó que el público se preguntara cuál es el papel que desarrolla la mujer, ya que no se ve en la pantalla.

Misty Lee es uno de los grandes descubrimientos de los ingenieros de sonido de la actual serie de HBO, pues luego de tener que pasar por varias pruebas con diferentes actores, la audición de Lee fue como agua en el desierto para los expertos, obteniendo el papel de la voz de las ‘clickers’ hembras.

Por tal razón la voz original de los infectados, aprovechó el trino y agradeció a los escritores, creadores y principalmente al que sería su cómplice de voz, Phillip Kovats.

Thank you so much for the shoutout, @bristolbeadz!

It’s a genuine joy to be creepin’ around with @philsound in this fantastic show. Hope it keeps freakin’ y’all out good and proper. 😉#TheLastOfUs #Clickers#TheLastOfUsHBOhttps://t.co/Bpv1Hbnufx

— Misty Lee – She/Her 👻 (@Misty_Lee) January 16, 2023