Adamari López, reconocida actriz y presentadora puertorriqueña, famosa por actuar años atrás en la telenovela mexicana ‘Amigas y Rivales’ (2001) Luego acaparando las portadas de revista, por su sonado matrimonio con el artista puertorriqueño Luis Fonsi, después su inesperado divorcio con el cantante de ‘Despacito’ para después enamorarse del entrenador Toni Costa con quien tuvo a su única hija Alaïa Costa que nació el 4 de marzo de 2015.

La actriz anunció en 2005 su diagnóstico de cáncer de mama y un año después, tras una cirugía exitosa, Adamari dijo que había ganado la batalla contra la enfermedad.

En 2021 anunció su separación con el instructor español con un comunicado que expresó ella misma en el programa ‘Hoy día’.

En 2012, Adamari, que hace poco fue tendencia por apoyar a Shakira, se unió al equipo del programa matutino de noticias y variedades de Telemundo, actualmente bajo el nombre de ‘Hoy día’.

Luego de la emisión del pasado jueves 6 de abril del matutino de Telemundo, Adamari López fue removida de su puesto de conductora a través de un comunicado:

Al día siguiente el viernes 7 de abril la conductora Adamari López de 51 años les comunicó a sus 8 millones de seguidores que ya no seguiría en la conducción de ‘Hoy día’.

“Gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy día’, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, fue lo que comunicó la puertorriqueña.