Las autoridades estadounidenses están investigando un inquietante descubrimiento realizado en las inmediaciones del exclusivo sector costero de Watch Hill, Rhode Island, donde se ubica la lujosa mansión de Taylor Swift. El hallazgo involucró el hueso de lo que parece ser una pierna humana, lo cual ha despertado gran preocupación entre la comunidad local.

Según información proporcionada por medios como Fox News, la Policía de Westerly recibió una llamada de emergencia el pasado 15 de mayo en horas de la mañana. Quien alertó a las autoridades reportó la presencia de restos humanos en un sendero público de Everett Avenue, muy cercano a la mansión de la artista. Tras el arribo de los uniformados al lugar, procedieron a verificar la situación y confirmaron que se trataba de un hueso correspondiente a una extremidad humana, el cual fue trasladado inmediatamente a la Oficina del Médico Forense de Rhode Island para su análisis e identificación.

(Vea también: Aparecen chats que esclarecerían caso de Valeria Márquez: “No conoces mis peores lados”)

Este no es un hecho aislado en la región. De acuerdo con declaraciones del jefe de la Policía de Westerly, Paul Gingerella, citadas por The New York Post, las autoridades están revisando si este descubrimiento puede estar vinculado con otros casos similares reportados desde marzo de 2025 en territorios cercanos, incluyendo los estados de Connecticut y Massachusetts. En total, han sido identificados trece casos recientes de restos humanos en estos tres estados, de los cuales tres han ocurrido específicamente en Rhode Island.

A pesar del hermetismo con el que las autoridades manejan la investigación, residentes de Watch Hill manifestaron su inquietud por lo sucedido. Una de ellas, Taylor Day, relató a Page Six que fue testigo indirecta de la llegada de las autoridades y del despliegue policial. La joven aseguró sentirse sorprendida por el hecho, ya que no es común que se presenten estos hallazgos en una zona conocida por su exclusividad y seguridad.

Sumado a esto, la repetida aparición de restos humanos en el área ha dado paso a diversas teorías y sospechas dentro de la comunidad, llegando incluso algunos vecinos a temer la presencia de un posible asesino serial. Sin embargo, expertos como Scott Duffey, exagente del FBI consultado por Fox News Digital, pidieron cautela frente a estas especulaciones, señalando que, por ahora, no existen indicios claros ni conexiones comprobadas entre los casos reportados.

Por el momento, la investigación se mantiene abierta, con el enfoque principal puesto en determinar la identidad del o la fallecida y la posible relación de este hallazgo con incidentes previos. Mientras tanto, los voceros y representantes de Taylor Swift no se han pronunciado sobre el particular, y la policía insiste en que se continúe la investigación con discreción y sin caer en alarmismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.