La joven estrenó la canción ‘Harry’, una oda al artista inglés, y está acaparando titulares por un tatuaje que se habría hecho en honor al intérprete de ‘Signs Of The Time’, aunque muchos aseguran que no es real.

“Este tatuaje es falso y ella acaba de hacer la mejor estrategia de mercadeo para su canción” o “Esa chica Kelsy Karter claramente se hizo un tatuaje falso de Harry por publicidad y está funcionando”, son algunos de los mensajes que se encuentran en Twitter.

That kelsy karter girl clearly got a fake harry “tattoo” for publicity and it’s working — 𝔥𝔞𝔲𝔱𝔢𝔞𝔫𝔤𝔢𝔩 (@margieladoll) January 28, 2019

“El tatuaje de Kelsy es falso”

|| PLOT TWIST ||

Kelsy’s tattoo is fake — noam (@_Noamm) January 27, 2019

“¿Cuándo van todos a darse cuenta que el tatuaje de Harry Styles es falso. Romeo Lacoste es uno de los mejores, sino el mejor, tatuador en Los Ángeles, nunca habría hecho una pieza tan mala como esa”

when will y’all realise that harry styles face tattoo is fake lmao romeo lacoste is one of the best if not the best tattoo artist in LA, he would never put out a shit piece like that — aиouk (@INBLOOMLlVE) January 28, 2019

“Ese tatuaje de Harry Styles es falso y ella acaba de hacer el mejor mercadeo para su canción”.

that’s harry styles tattoo is fake and she just did the best marketing for her song — bean (@ybblila) January 29, 2019

La cantante, que estrenó su tema el lunes 28 de enero, y ya suma más de 150 mil reproducciones en YouTube, no ha confirmado ni desmentido que se trate de un tatuaje falso.