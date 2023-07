Una interesante reflexión dejó ‘Tatán’ Mejía en redes sociales, al hablar de la educación en los colegios y cómo los profesores potencian o tratan las fortalezas de los estudiantes.

(Vea también: “Me vengo a desayunar”: Higuita, recién enterado de precio de mansión que lo tiene en lío)

La frase del reconocido deportista se dio durante el pódcast ‘La Cordada’, en el que también estaba el comediante Camilo Pardo. Allí, el experto en motocross y esposo de la presentadora ‘Maleja Restrepo’, expuso un problema que tuvo en el colegio de sus hijas con los profesores, mientras le compartían las calificaciones de Guadalupe.

Y es que, según Mejía, los maestros no se fijan en las destrezas de los niños, sino que solo recalcan en qué es en lo que están fallando; de hecho, manifestó que está en contra de los padres que les prohíben las actividades deportivas a sus hijos porque les va mal en el estudio.

“La profesora empieza a decir, es que Guadalupe tiene que mejorar esto y lo otro. Cada que termina, le digo que no me interesa saber en qué mi hija es mala, nadie es bueno en todo. Por lo general, los que son buenos en todo, no son buenos para la vida, la vida no es absorber información y repetirla, la vida tiene calle, tiene sentimientos”, dijo en un principio el nacido en Manizales.