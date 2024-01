María Alexandra ‘Tata’ Becerra, esposa del cantante Peter Manjarrés, habló sobre su relación con su suegra Imelda Romero, con quien tuvo varios inconvenientes al inicio de su relación con ‘El caballero del vallenato’.

En entrevista con la periodista Dayana Jaimes en el programa ‘Detrás de Cámaras’, Becerra contó que tras regresar de Europa y oficializar su relación con Manjarrés, su suegra no gustaba de ella y que no fue fácil ganarse su corazón y confianza.

“No fue fácil. Pienso que el problema de la señora Imelda no era conmigo, el problema era con cualquier novia de Peter. Yo tengo una historia con ella bastante fuerte, porque a mí Peter, antes de llevarme a conocer a su mamá me dijo cómo era ella y que no me fuera a asustar, que era un poco fuerte y que me podía salir con una cosa y la otra. Le dije que listo, que íbamos pa’ lante”, narró ‘Tata’ Becerra.

La abogada y generadora de contenidos, a quien compararon con novia de Cristiano Ronaldo, dijo también que su suegra al principio buscó la manera de hacer que ella no encajara en su familia poniéndole varias zancadillas, entre ellas, con la comida cada vez que se reunían en su casa en Valledupar.

“A los dos días de llegar a Colombia, la cosa iba tan seria, que Peter me llevó a conocer a su mamá y cuando me vio (me puso) el ‘chicotón’ de cara. Recuerdo que ella no sabía lo criolla que soy yo para comer, y de una me puso mi plato criollo pensando que yo no me lo iba a comer porque ya había tenido experiencia con novias anteriores que no comían nada criollo. Me servía guartinaja y yo, venga para acá la guartinaja, porque yo como de todo”, contó entre risas.

Aseguró que trató varias veces de mediar su relación con su suegra, pero eso no era posible, al punto de que duraron dos años sin hablarse. Sin embargo, esto cambió en el 2020 cuando Imelda Romero fue diagnosticada con cáncer de colon. ‘Tata’ Becerra le pidió que hicieran ‘borrón y cuenta nueva’ y comenzaran de cero su acercamiento y amistad.

“En 2020 cuando le diagnosticaron el cáncer yo me fui para Bogotá a visitarla y el médico me dijo que le quedaban 6 meses de vida por el cáncer de colon. Después de la cirugía me fui para la habitación y le dije que hiciéramos borrón y cuenta nueva, que me viera como una hija y ella apretó duro la mano y me dijo ‘borrón y cuenta nueva”, relató.

Imelda Romero falleció en el 2023 en la ciudad de Valledupar tras varios días luchando contra el cáncer. Becerra la acompañó en los momentos más dolorosos de su vida.

Pulzo complementa

Cuando su suegra falleció, María Alexandra ‘Tata’ Becerra, la pareja de Peter Manjarrés, expresó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La joven, 15 años menor que el artista vallenato, destacó la importancia de la progenitora de su esposo para ella y sus dos hijas pequeñas, de 8 y 5 años.

En su mensaje, Tata lamentó la partida de su suegra, resaltando su ejemplo de lucha y fortaleza que perdurará en sus corazones. Reveló las preguntas que sus hijas y la hija mayor de Peter, Valeria, le hicieron sobre el estado de su abuela y expresaron su tristeza por su partida. Tata agradeció a su suegra por todos los momentos compartidos y por dejar un legado de lucha y fortaleza ante las adversidades.

