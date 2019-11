Hoyos publicó una fotografía en la que se le ve con un brazo inmovilizado y unas curaciones en la planta de uno de sus pies, por lo que Noticias Caracol lo contactó para preguntarle qué fue lo que pasó.

Según dijo el humorista a ese medio, sufrió una caída por la que tuvo que ir a urgencias médicas, y allí le dijeron que había dañado la planta del pie y se había fracturado el codo.

“Hay quietud, no puedo utilizar sino una sola mano y un solo pie, me resbalé y cuando iba cayendo, pa no darme en la cara, me volteé y me di fue en el hombro”, aseveró él, indicó el noticiero.