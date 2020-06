green

El hombre confirmó ser hijo de Jorge Mario Valencia, conocido como Jota Mario, en la Agencia Investigativa de Periodismo (API), donde le grabaron un video en el que dijo desde su edad, 46 años, hasta su estatura, 1,78.

También contó que vive en “San Mateo, Soacha”, es “brigadista de emergencias contra incendios en aglomeraciones al público” y, en el momento, está trabajando “como personal de apoyo en las programadoras de televisión” y “con empresas de eventos en logística y protocolos”.

En su cuenta de Facebook, igualmente, se lee en su información laboral: “Caracol Televisión: actor”, y eso coincide con un dato que agregó API de que él ha sido desde “mensajero” hasta “extra de seriados y novelas”.

En la red social también aparece registrada formación académica en el Colegio Militar Antonio Ricaurte de Bogotá y la Universidad Javeriana. El portal añadió que, efectivamente, Castro hizo “el bachillerato en un colegio militar”, pero antes estudió en “un colegio distrital en el barrio Claret”.

Castro no vivió con su mamá biológica; ella lo regaló a una enfermera que para la época trabajaba en la clínica Marly, relató él mismo en la grabación del medio, que adicionó detalles sobre el registro civil de él: “Establece que nació el 10 de febrero de 1974, en una casa de la carrera 40 con calle 78 en Bogotá, y que sus padres son Ana Lucía Cruz Pardo, de 43 años, y Julio Eduardo Moreno, de 42 años, [un militar pensionado del que…] solo aparece su nombre como padre pero no su firma”.

Y aunque lo acogieron en ese hogar, Castro sentía que no encajaba en la que creía era su familia biológica. Tiempo después, supo por una compañera de colegio que la mujer que decía ser su mamá no lo era y la progenitora, en un disgusto de los varios que al parecer tenían, se lo confirmó, según el portal.

“[Le dije:] ‘No me pegue más porque usted no es mi mamá’. Ella se enfureció, pero en adelante la relación no volvió a ser la misma, luego la manera de reprenderme era amenazándome bajo la advertencia que si me portaba mal me dejaba en la plaza en donde me había encontrado”, recordó Castro de ese momento, según la agencia.

La madre adoptiva también fue quien, por un pensamiento “en voz alta” (“es que usted es igualito a su papá, mire [y apuntaba el dedo a la pantalla donde emitían un programa de Jota Mario]”), le terminó revelando quién era su supuesto padre biológico. Más adelante, Castro rememoró que lo reconfirmó con su tía María Cruz, que le señaló que ella había escuchado que él era “el fruto de un desliz” del presentador (sería la segunda relación de la que le aparece un supuesto hijo a Jota Mario; el otro es Alejandro Ávila, de 44 años y vive en Mosquera) con la mujer que lo regaló, se lee en la API.

Aquí una captura de pantalla de los datos de Castro que salen en su cuenta de Facebook, donde no se especifica en qué producciones de televisión es que ha trabajado, pero se encuentran fotografías públicas de él con actores como Luis Mesa, así como de Luna Báxter y Pedro Palacio, en ‘Tarde lo conocí’.

El medio añadió que, incluso, cuando Castro trabaja en una serie se encontró con Jota Mario y pensó preguntarle, pero luego se arrepintió. Ya después vino la muerte del famoso el 6 de junio de 2019.