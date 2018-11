Ahora si, con ustedes el suegro care…… @chinchemejia a sus sesenta y pico dándola toda con #LobaChallenge. Más allá de un reto, amo la actitud que este hombre tiene frente a la vida; la asume siempre con positivismo y simplemente haciendo lo que le trae felicidad por eso lo quiero y admiro tanto. Además esto fue trabajo en equipo porque mi suegra @cdemejia lo grabó, son los más lindos Shakira @shakira debe ver esto Qué dicen ustedes???

A post shared by maleja_restrepo (@maleja_restrepo) on Nov 12, 2018 at 4:17pm PST