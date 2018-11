View this post on Instagram

Gran noche para guardar en el baúl de los recuerdos. Caminar por la alfombra roja de los People Choice Awards en Los Angeles es una experiencia muy divertida. Los protocolos son estrictos, las normas se cumplen al pie de la letra, la organización marcha con una precisión de segundos y la emoción al ver de frente a grandes estrellas es inevitable. Sin embargo estar hoy en un lugar privilegiado como representante del canal E Entertainment Latinoamérica me sigue pareciendo extraño. No sé si les pasa, pero a veces uno es el último en ser consciente de lo maravilloso que le sucede en la vida. Tal vez puede ser por el hecho recurrente de tener la capacidad de sorprenderse, lo cual es fantástico, o a lo mejor ocurre por no darle el verdadero crédito a lo que hacemos hasta que lo comprobamos gracias a otros y solo así le restamos cabida a la duda. De todas maneras, se siente bien enterarse, saber que el rigor ha tenido sentido y que ningún paso, equivocado o no, ha sido en vano. La autenticidad en general es magnética pero en la industria del entretenimiento suele ser un arma de doble filo porque si la pretención es agradar, puede perderse en un respiro. Yo le aposté a mi verdad respetando la ajena por el simple hecho de saber que nadie es su dueño. Esa misma frescura me impulsó a acercármele a Jimmy Fallon y no me equivoqué en la percepción, es sensacional. Le conté que era colombiana, le pedí autorización para grabar un corto video, me respondió con halagos respetuosos y con gracia aceptó. La naturalidad a la hora de expresarse es algo que jamás debe ser negociable y menos por quedar bien con los demás. En ese instante entendí que justamente eso, el hacer lo que pienso y siento de forma genuina es lo que me ha traído hasta aquí. Gracias a todo el equipo de NBC Universal por valorarme como profesional y por demostrarme tanto cariño a título personal. Vestido: @andrespajon Cartera/sobre: Max Azria Esmeraldas colombianas: Lauren Shwartz @eonlinelatino @jimmyfallon