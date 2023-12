Adriana Mora es una de las admiradoras que tiene Rigoberto Urán en la exitosa telenovela dedicada a contar la vida del ciclista antioqueño, la cual se transmite todas las noches por el Canal RCN, siendo una de las preferidas por los colombianos

(Vea también: Fuerte regaño que le pegaron a la actriz que interpreta a la suegra de ‘Rigo’ de RCN)

El papel es personificado por la actriz Stephania Duque, quien hace un tiempo reveló que su belleza, paradójicamente, ha sido un obstáculo para poder desarrollar su carrera como ella quisiera.

Aunque parezca una contracción, la actriz de ‘Rigo’ aseguró que en varios de los ‘castings’ que ha presentado para interpretar personajes en la televisión colombiana, en algunos casos, ni siquiera los directores se dan a la tarea de observarlo.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, dijo la actriz a ‘Lo sé todo’, de acuerdo con lo consignado por la Revista Vea.