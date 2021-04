Sofía Vergara dijo, en sus redes, que está “muy orgullosa” de compartir este nuevo proyecto al que bautizaron como ‘Koati’, y anunció que de ahora en adelante trabajarán de la mano con la organización ecologista ‘World Wildlife Fund’ (WWF).

El filme es producido por la actriz colombiana y el cantante Marc Anthony, y es la primera película animada latina en ser protagonizada por una familia de criaturas exóticas que emprenden una aventura para salvar sus selvas tropicales.

Vergara publicó un corto video en donde muestra las primeras imágenes de la película, cuya fecha de estreno todavía no se conoce. Lo cierto, por ahora, es que la cinta recibe el apoyo de la importante ONG ecologista, y llega luego del extenso trabajo de los dos artistas para materializar este proyecto.

La película, según la agencia Efe, es producida en inglés y español, cuenta con reconocidos productores como Marc Anthony y Vergara, músicos, actores, comediantes e influenciadores hispanos que se unen, por primera vez fuera de Hollywood, para llevar a sus más de 300 millones de seguidores a un emocionante viaje ecológico.

“No puedo esperar para que el mundo entero vea esta importante e inspiradora película”, manifestó Vergara, que estará acompañada de figuras como la actriz mexicana Adriana Barraza y Evaluna Montaner, así como de Joe Manganiello, esposo de la colombiana.

Esta es la publicación que hizo Sofía Vergara.

Today on Earth Day, I'm so proud to share my new project #KoatiTheMovie! We've partnered with @WWF to inspire others to help protect our planet. @World_Wildlife @Koati_Official

More at https://t.co/A0TwE3a3Kq pic.twitter.com/pOqAND6Ult

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) April 22, 2021