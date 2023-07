Luego de que Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaran que le habían puesto punto final a su matrimonio, en redes sociales fanáticos de la barranquillera hacen memoria sobre cómo fue que se inició la historia de amor que hoy ve su fin.

En las últimas horas la pareja publicó un comunicado en el que oficializaba su divorcio tras siete años de matrimonio. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, se lee en el texto, aunque la pareja ya había pasado por rumores de separación hace varios años.

¿Cómo se conocieron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

El primer acercamiento entre Sofía Vergara y Joe Manganiello fue en 2014, durante un evento organizado por la unas de las producciones que catapultó la carrera de la barranquillera en Hollywood: ´Modern Family´. Sin embargo, aunque Joe quedara cautivado con Vergara, este momento no tendría mayor trascendencia, pues para ese entonces, la actriz estaba saliendo con Nick Loeb, con quien mantuvo una relación de 4 años.

“Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, contó Manganiello durante una entrevista con The Jess Cagle Show. Aun así, el actor prefirió mantener su distancia y no confesar su amor. Pero unos meses después, Jesse Tyler Ferguson, también actor de ´Modern Family´ y amigo cercano de Sofía, le dijo que ella estaba interesada en conocerlo, pues era una gran fanática suya.

Desde entonces, habrían empezado a tener citas, en una de las cuales, Vergara contó que sacó de su bolso una edición de la revista People en la que Joe era portada, ya que lo habían nombrado como el hombre más sexy. En ese momento, ella puso la revista en la mesa y le dijo que era el número 1.

El actor también recordó durante una entrevista que para su segunda cita, él le expresó a la colombiana que iba a darle su tiempo y espacio, pues recientemente había terminado su relación con el empresario Loeb. “Mira, es posible que necesites estar soltera. Y entiendo eso. Ahora no puedo prometerte que estaré allí al final de tu proceso. Pero, si necesitas estar soltera, lo entenderé”, dijo.

No obstante, meses después los actores oficializarían su noviazgo y en noviembre de 2015, contraerían matrimonio en Palm Beach, Florida.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, una boda por lo alto

Sofía Vergara, que hace poco confesó quien es su amor platónico, y Joe Manganiello se casaron en el salón de baile veneciano del resort The Breakers, en Palm Beach (Florida). La ceremonia se realizó frente a 400 invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos. En lugar de sellar su unión con el tradicional ‘sí, quiero’, la pareja optó por decir ‘sí, lo haré’.

La colombiana, quien fue acompañada hasta el altar por su hijo Manolo (fruto de su primer matrimonio) lució un vestido palabra de honor de Zuhair Murad Couture con una falda desmontable que tardó 1.657 horas en realizarse con la ayuda de 32 personas. La novia usó joyas de Lorraine Schwartz.

Entre los asistentes se encontraban Reese Witherspoon, Channing Tatum y su esposa Jenna Dewan, Arnold Schwarzenegger, Julie Bowen, Marc Anthony, Thalía, Jennifer López y Ellen DeGeneres. Asimismo, la fiesta tuvo la actuación sorpresa del cantante Pitbull, quien cantó antes de que los novios salieran a la pista para protagonizar su primer baile como marido y mujer al son de una versión del tema ‘The Way You Look Tonight’ de Frank Sinatra, informó E! News.

La pareja pidió que en lugar de regalos, los invitados hicieran donaciones a causas caritativas, entre ellas al St. Jude Children’s Research Hospital, que atiende a niños con cáncer.