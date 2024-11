Después de que se difundiera un video en redes sociales en el que se ve a Angélica Jaramillo admitiendo que está drogada y aceptando su problema, la actriz y cantante decidió que era momento de pedir ayuda y rehabilitar.

Las hermanas de Jaramillo estaban preocupadas por su estado de salud y decidieron llevarla a un centro de rehabilitación.

Sin embargo, este viernes 8 de noviembre, la exprotagonista de Novela reapareció en una entrevista con Semana y contó que el pasado fin de semana se escapó de dicho lugar.

“Mi familia quiso ayudarme y me metió a un sitio de recuperación, pero a la fuerza y a las malas. Prácticamente, me sentí como si me tuvieran secuestrada […]. Estuve 26 días, 8 días en una celda, y personas me forcejearon horrible y me lastimaron”, aseguró inicialmente en el mencionado medio.