La reconocida actriz Yolanda Ciani ha fallecido recientemente, para ser más concretos, el 3 de septiembre de este mismo año, pero las dudas sobre su fallecimiento aún no se disipan y es que, todo apunta a que la actriz habría recibido violencia física por parte de algún miembro de su familia.

(Vea también: Estos millones pide el Feyenoord para vender a Santi Giménez al Atlético de Madrid)

Ante las especulaciones, fue el periodista de deportes Odín Ciani quien es sobrino de Yolanda que en entrevista con Sale el Sol, asegura que nunca pudo notar conductas violentas por parte de su primo, el hijo de Yolanda, Luis Alberto, pero que eso no aseguraba nada.

No lo sé, no lo creo; espero que no sea así, de la puerta hacia afuera puedes ver muchas cosas, de la puerta hacia adentro no lo sabes. Que digan que es un chisme, una mentira, ojalá que así sea.