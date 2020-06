View this post on Instagram

Extrañando grabar para ustedes mis mensajes después de una hemorragia en este ojo que me tiene incapacitada pero feliz porque ya se está recuperando. Todos los síntomas físicos siempre traen un mensaje para darnos por eso convertí el mío en un tema para conversar con ustedes en mi próximo YouTube live, que además ya podré ponerles el ojo encima otra vez. Nos vemos el próximo domingo, 28 de junio a las 4 pm. El tema: “Lo que tu cuerpo dice”. Nos vemos! 😉